Emerson Sheik melhora, mas não reforça Corinthians contra o Atlético-GO

"A ideia é voltar o quanto antes para a preparação do Mundial. Hoje (segunda-feira) comecei um pouco da fase física, fui para o campo. A dor diminuiu bastante. Até o final da semana acho que já entro com bola. Enfim, está evoluindo, treino dois períodos todos os dias. Estou me recuperando muito bem."

Emerson destacou que Tite deixou claro que a disputa por posição no time sempre esteve aberta. "Foi assim no Brasileiro e na Libertadores. O Tite deixa claro que quem estiver melhor no momento vai jogar." Mas o atacante não deve encarar o Atlético-GO, domingo, em Taguatinga (DF).