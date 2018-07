Emerson Sheik pode prorrogar contrato com o Corinthians

Um dos ídolos do atual elenco do Corinthians, o atacante Emerson Sheik voltou ao clube com contrato até o fim de junho, como uma espécie de homenagem, mas também um teste para saber se teria condições de ser útil em campo. Seu desempenho acabou sendo melhor do que o esperado e já existe a possibilidade do experiente atleta, de 39 anos, prorrogar seu vínculo por mais um período.

Ainda não houve conversa entre Corinthians e Emerson sobre o assunto, mas os dois lados mostram disposição para conversar sobre o assunto. A ideia é discutir o tema depois do Campeonato Paulista e um dos pontos que precisaria de ajuste é o tempo de contrato.

O "novo" Emerson Sheik, de fato, tem se mostrado mais maduro e comprometido nos treinamentos do Corinthians e isso tem agradado a comissão técnica e diretoria. A experiência do jogador também é algo que agrada ao técnico Fábio Carille, que não indicou a contratação do atacante, mas aprovou sua chegada quando o nome dele foi sugerido pela diretoria.

Sheik fez dez jogos neste seu retorno, sendo cinco como titular e mais cinco saindo do banco de reservas. Marcou ainda dois gols, sendo um pelo Paulista e outro pela Libertadores.

Ele é o único jogador do Corinthians com contrato até o meio do ano. Entretanto, quem também pode deixar o clube em breve é o volante Maycon, que tem tudo encaminhado para se transferir ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, depois da Copa do Mundo.