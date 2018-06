Emerson Sheik provoca Aguirre após classificação do Corinthians

O atacante Emerson Sheik provocou o técnico são-paulino Diego Aguirre após a classificação do Corinthians à final do Campeonato Paulista, assegurada na disputa de pênaltis após vitória por 1 a 0 no Itaquerão, nesta quarta-feira. Sem citar o nome do uruguaio, ele fez menção à polêmica do jogo de ida, no Morumbi, quando o comandante alvinegro Fábio Carille reclamou por não ter sido cumprimentado pelo treinador tricolor, que afirmou não tê-lo reconhecido.

“Para quem não conhecia o Carille, saiba que ele é competente para c...”, provocou Sheik, na saída do gramado. “Temos de agradecer ao torcedor que apoiou do início ao fim, à equipe, que em nenhum momento mostrou desespero (pela desvantagem em função da derrota por 1 a 0 na ida) e trabalhou a bola como o treinador pediu. O professor falou: ‘trabalha a bola, durante todo o jogo'. O gol pode sair no último minuto. Ele é demais.”

O sentimento entre os jogadores do Corinthians parecia ser de alívio. Ao final da partida, os atletas deram uma pequena volta olímpica para agradecer aos torcedores e alguns deles ficaram alguns minutos deitados no campo. “Agora é pensar no Palmeiras na final. Vamos decidir fora e temos que continuar trabalhando”, comentou o goleiro Cássio.