Emerson Sheik responde provocações do santista Léo pela internet

SÃO PAULO - Emerson Sheik usou o Twitter para responder a provocação do santista Léo sobre o comparecimento da torcida do Corinthians, e os danos causados ao aeroporto de Cumbica, no embarque da equipe para o Japão na última segunda-feira.

Sem citar o santista, o atacante do Corinthians desabafou na rede social sobre a declaração do lateral. "P... só pode estar de sacanagem! Quem é você? Cala a boca seu m... ! Só é lembrado quando abre a boca suja pra falar besteira", escreveu Emerson.

O camisa 11 não foi o único que mostrou revolta com a declaração do rival. Ralf, volante titular da equipe, também se expressou via Twitter. "A gente tem que ouvir cada coisa viu... Por isso que a carreira de uns fica sempre na mesma m... Parabéns por ser tão idiota!".

Em entrevista à Rádio Estadão/ESPN, Léo criticou a bagunça provocada em Guarulhos. “(A torcida do Santos) Fez uma baita festa, não quebrou nada, não destruiu nada, uma coisa normal, né? Quem está acostumado com rodoviária não pode ir a aeroporto. Destruíram todo o aeroporto, mas é assim, faz parte”, criticou.

O jogador de 37 anos ainda disse que vai torcer contra o Corinthians. "Vou secar e muito, ou eles não secaram a gente também? Não comemoraram cada gol que a gente sofria? Vou secar e um a zero para mim é goleada", afirmou.

Além disso, Léo criticou o técnico Tite, do Corinthians, que na opinião dele é excessivamente 'político'.