Emerson Sheik se emociona no Corinthians e diz que 'chorar é coisa de bambi'

Emerson Sheik chegou ao Corinthians, ainda nem jogou, mas já criou uma polêmica. Em vídeo publicado pelo Corinthians TV, o canal oficial do clube, o atacante brincou sobre o fato de estar emocionado e disse que 'chorar é coisa de bambi'.

Vale lembrar que o rival São Paulo é chamado pelos rivais de bambi, mas em nenhum momento o atacante chega a fazer qualquer referência ao clube paulista. O repórter, durante o vídeo, pergunta para ele: "Estava com saudades". Sheik responde: Pô, eu já visitei todos os cantinhos do CT, já relembrei muitas coisas, já chorei inclusive... Chorar é coisa de bambi, né? Foi mal, falei", disse, sorrindo logo em seguida.

O atacante marcou seu nome na história do Corinthians em 2012, quando se tornou decisivo para a conquista da Libertadores e levantou também a taça do Mundial de Clubes. A tendência é que o atacante encerre a carreira no time paulista. Até por isso, o contrato assinado é curto, com duração somente até junho.

O jogador chegou ao Corinthians pela primeira vez em 2011 e foi importante na conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano. Mas foi no ano seguinte que se estabeleceu de vez na história do clube, ao marcar os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Boca Juniors na decisão da Libertadores e dar o sonhado título do torneio à torcida.

Emerson ficou no clube até 2014 e conquistou ainda a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Paulista de 2013, antes de sair por empréstimo ao Botafogo. Voltou em 2015 e participou do início da campanha do título brasileiro daquele ano, mas após a eliminação na Libertadores diante do Guaraní-PAR, foi negociado com o Flamengo.

O primeiro clássico entre Corinthians e São Paulo nesta temporada vai ocorrer no dia 27 de janeiro, no estádio do Pacaembu. Dificilmente Sheik terá condições de jogar, já que precisa de pelo menos duas semanas para estar em boas condições físicas.