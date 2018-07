Emerson Sheik sugere que Pato incorpore espírito guerreiro

SÃO PAULO - "O Pato é um craque. Precisa dar voadora no campo? Não. Mas talvez ele possa ser mais competitivo no campo. Não para nós, jogadores, mas para quem assiste (o torcedor)."Este é o conselho que Emerson, 34 anos, dá a Alexandre Pato, 23. Ser competitivo, ajudar na marcação e até cometer faltas. Sheik reforçou ontem o que o Tite já tinha falado sobre o atacante que veio do Milan.

Pato tem talento e técnica, mas não consegue se firmar no time titular. As características apontadas por Sheik e Tite são necessárias para que ele caia no gosto do torcedor.

"Honestamente eu não mudaria nada, é o jeito dele. O cara joga pra caramba, mas tem outro estilo", afirmou Sheik, concorrente direto de Pato no ataque do Corinthians.Os dois têm estilos distintos dentro de campo. Sheik, que não vinha fazendo um bom ano até a decisão da Recopa, nunca deixou de provocar adversário, cavar faltas ou até discutir com a arbitragem.

Pato não faz nada disso e mesmo marcando mais gols que Sheik em 2013 (10 contra 4) sofre uma certa resistência do torcedor – foi até vaiado na derrota para o Atlético-MG.

Quando Tite deu chance a Pato como titular, contra o Bahia, o técnico deu uma entrevista dizendo que o atacante estava até "liberado" para cometer faltas e levar cartões amarelos. "Disse que ele não precisa ter medo de machucar ninguém, competir é da vida."

Pato marcou dois gols naquele jogo, depois foi mal contra o Galo e perdeu lugar no time por causa da volta de jogadores que estavam machucado – entre eles, Emerson Sheik.

"É difícil determinar quem disputa posição com quem no Corinthians. O Pato pode jogar mais enfiado ou pelos lados. Eu também já joguei mais na frente. O importante é cumprir o que o Tite pede", afirmou Sheik.

Tite, por enquanto, só não sabe se poderá contar com Ralf para o clássico de domingo contra o São Paulo. O volante ainda se recupera de dores musculares. Todos os outros estão liberados pelo departamento médico. A tendência é que jogue o time que atou na decisão da Recopa.