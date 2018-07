Emerson Sheik tira sarro de rebaixamento do Fluminense

SÃO PAULO - O rebaixamento do Fluminense para a Série B do Campeonato Brasileiro, confirmado neste domingo, repercutiu também entre os jogadores de futebol. O atacante Emerson, do Corinthians, utilizou uma rede social para tirar sarro de sua ex-equipe. Campeão brasileiro pela equipe carioca em 2010, sendo inclusive o autor do gol do título, Emerson Sheik se desligou do Fluminense no ano seguinte após se envolver em polêmica. O atacante cantou uma música com referências ao rival Flamengo no ônibus da delegação de sua equipe.

Neste domingo, mostrou que guarda ressentimentos do Fluminense e não perdeu a oportunidade de gozar a equipe carioca por meio de mensagem no seu Instagram. Emerson postou foto sua em que faz um sinal de dois, em referência à segunda divisão. A frase: "Hoje é domingo? E amanhã? O mundo realmente dá voltas".

Em baixa no Corinthians, Emerson Sheik ainda não sabe se continuará no time paulista em 2014, podendo ser negociado. No time paulista, o atacante participou das conquistas do Campeonato Brasileiro em 2011, da Libertadores e do Mundial em 2012 e do Campeonato Paulista e da Recopa em 2013.