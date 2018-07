Emerson Sheik veste camisa da Ponte Preta e diz que 'bicho vai pegar'

Emerson Sheik vestiu a camisa da Ponte Preta nesta quarta-feira e já falou como mais novo reforço do clube para a sequência da temporada, prometendo que "o bicho vai pegar". O jogador de 38 anos já passou pelos exames médicos e assinou contrato até o final de 2017.

Sua apresentação oficial, porém, deve ficar apenas para o final da próxima semana, após o segundo jogo com o Gimnasia y Esgrima La Plata na Argentina, pela primeira fase da Copa Sul-Americana.

Ele também já deu apoio ao time para o segundo jogo contra o Corinthians, domingo, no Itaquerão. Como perdeu por 3 a 0 em Campinas, a Ponte Preta precisa devolver o placar para levar a definição do título para os pênaltis, uma missão considerada praticamente impossível.

"E ai nação ponte-pretana, aqui quem tá falando é o Emerson Sheik e hoje eu já cheguei aqui em Campinas. Tô aqui pra iniciar os trabalhos e fui muito bem recebido", disse o mais novo atacante, que completou: "Tô aqui pra mandar uma mensagensinha também pra toda galera apoiar no próximo domingo, porque ainda dá. Beleza? Eu cheguei e o bicho vai pegar", termina o jogador, em vídeo publicado nas redes sociais do clube.

Ele agora aguarda ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para poder ser aproveitado e deve iniciar os trabalhos com bola do técnico Gilson Kleina na próxima quinta-feira.

REFORÇOS

Além de Emerson Sheik, a Ponte já está acertada com outros três reforços: os laterais João Lucas (ex-Novorizontino) e Fernandinho (ex-Botafogo), além do meia Xuxa (ex-Mirassol).

Outras contratações e algumas saídas estão sendo preparadas, mas serão anunciadas apenas após o segundo jogo da final do Paulistão, contra o Corinthians, no próximo domingo.