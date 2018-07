Emerson Sheik vira exemplo no São Paulo contra a catimba argentina SÃO PAULO - O esforço de Ney Franco para evitar que o São Paulo caísse no jogo de nervos do Tigre em La Bombonera ruiu em 13 minutos quando Luis Fabiano foi expulso ao tentar chutar Donatti. Além do atacante, jogadores como Denilson e Rafael Toloi deram entradas mais ríspidas e foram advertidos com cartões amarelos, situação que quase prejudicou ainda mais o time na Argentina.