Emerson Sheik volta aos treinos e pode reforçar o Corinthians

O Corinthians teve uma novidade no treinamento desta segunda-feira. O atacante Emerson Sheik treinou normalmente no gramado do CT Joaquim Grava e pode ser utilizado pelo técnico Fábio Carille na partida contra o Vitória, quarta-feira, às 19h30, no Barradão, em Salvador.

O atacante está recuperado de um torcicolo o que o tirou dos jogos contra o Independiente e Paraná. Com a volta de Sheik, Carille passa a ter mais uma opção para o ataque no momento em que o time inicia uma sequência de dois jogos por semana.

Nesta segunda-feira, os jogadores titulares da partida contra o Paraná fizeram um trabalho na parte interna do CT enquanto os reservas e atletas que não foram relacionados, como Sheik, participaram de um coletivo em campo reduzido.

A definição da formação do Corinthians para encarar o Vitória acontece no treinamento desta terça-feira. A tendência é que Carille escale força máxima.

Recém-contratado, Roger ainda não poderá estrear, pois ele já participou da competição pelo Internacional. Com isso, ele estará apto apenas para o Campeonato Brasileiro e a próxima fase da Libertadores.