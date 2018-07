Emerson Silva alerta Botafogo para velocidade do Barcelona-EQU

De olho na liderança do Grupo 1 da Libertadores, o Botafogo fez nesta segunda-feira seu primeiro treino aberto em Guayaquil. Por lá, os cariocas enfrentam o Barcelona, do Equador, na quinta-feira às 21h45, no Estádio Monumental. O zagueiro Emerson Silva reconheceu a dificuldade do confronto.

"Sabemos da velocidade do ataque do Barcelona e já estamos estudando a equipe. Esperamos uma grande pressão, mas o grupo está acostumado e vai suportar bem", disse.

Botafogo e Barcelona de Guayaquil possuem campanhas idênticas e estão empatados na ponta do grupo, com seis pontos. Um resultado positivo representa um grande passo para avançar às oitavas de final. "Uma vitória nos deixa na liderança isolada do grupo e jogaremos para conseguir isso", resumiu o defensor.

No Brasil para a decisão da Taça Rio - vencida pelo Vasco por 2 a 0 -, Jair Ventura e parte do elenco botafoguense desembarcam em Guayaquil na noite desta terça-feira. Com isso, a atividade do dia foi comandada por Emilio Faro, auxiliar do treinador.

Por conta de dores musculares, Rodrigo Pimpão e Victor Luis realizaram trabalhos diferentes do restante. Além deles, foram para o gramado Gatito Fernández, Emerson Silva, Joel Carli, Camilo, Lindoso, Roger, Diego, Emerson Santos e João Paulo.