Emerson Silva aproveita desfalques do Botafogo para se firmar Emerson Silva chegou ao Botafogo no início do ano, vindo do Avaí, mas somente agora está conseguindo uma sequência de atuações. Quarta opção de Ricardo Gomes para a defesa, o zagueiro se aproveitou dos problemas físicos no setor para ser titular nas últimas duas partidas, convenceu e celebrou as primeiras oportunidades na equipe.