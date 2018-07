Emerson Silva vê Botafogo em alta e quer vitória no clássico O Botafogo finalmente venceu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro na última quarta-feira, quando bateu o Atlético-PR em casa. Se não foi uma partida cheia de belos lances por parte do time carioca, serviu para dar o primeiro triunfo na competição e acalmar uma pressão que já se iniciava por parte da torcida antes do clássico de domingo diante do Fluminense.