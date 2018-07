Emerson sofre lesão 'grave' e desfalca Fluminense

Os maus resultados do Fluminense no Campeonato Brasileiro não são o único motivo de preocupação do técnico Muricy Ramalho. Nesta segunda-feira, um dia após o empate com o Botafogo no Engenhão, ele soube que o atacante Emerson está fora do jogo contra o Atlético-PR, no domingo, na Arena da Baixada, e pode ser desfalque para o resto do Campeonato Brasileiro.

O jogador sofreu uma torção de tornozelo no clássico de domingo, após um choque com o zagueiro Márcio Rosário. Foi, então, submetido a uma ressonância magnética nesta segunda-feira. E os médicos do Fluminense, que no início minimizaram a gravidade da lesão, constaram que ele apresenta complicações nos ligamentos.

"A contusão é grave porque o diagnóstico do exame apontou lesões de alguns ligamentos do tornozelo esquerdo do atleta", disse o médico Douglas Santos ao site do clube. Emerson já iniciou o tratamento intensivo e será reavaliado diariamente nas Laranjeiras, mas o Fluminense não estipula prazo de recuperação.

Emerson já ficou fora do time por dez rodadas do Brasileirão, por causa de lesão muscular na coxa. Como Muricy sofre até agora com a ausência de Fred, também sob cuidados médicos, o setor do time ficou restrito a Washington, que não vem agradando à torcida. Agora, seu novo companheiro de ataque deve ser Rodriguinho.

Além da dupla de atacantes, o Fluminense não poderá contar no domingo com o meia Deco, outro contundido. Para piorar a semana de Muricy, o lateral-direito Mariano recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo e será desfalque. O time ainda é vice-líder do Brasileirão, mas não faz gol há três jogos.