Emerson treina com os reservas e deve ficar no banco no jogo contra o Inter

SÃO PAULO - Com dores no músculo posterior da coxa direita, Jorge Henrique não participou do treino desta quinta-feira e pode desfalcar o Corinthians no domingo, contra o Internacional, no Beira-Rio. O atacante ficou no departamento médico fazendo tratamento no local da lesão enquanto Tite comandou um treino em campo reduzido e fez um esboço do que time que deve enfrentar os gaúchos.

O treinador escalou Danilo na vaga de Jorge Henrique. Depois de ficar quase um mês fora da equipe por causa de um corte no tornozelo direito, o meia atuou no segundo tempo da goleada sobre o Coritiba. "Estou voltando e agora só falta ritmo de jogo", disse o meia. Com a alteração, o treinador abandonou o esquema com três atacantes e montou a equipe com dois meias de armação (Danilo e Douglas) e dois homens de frente (Martínez e Guerrero).

Emerson treinou entre os reservas e deve ficar no banco contra o Inter. O atacante não joga desde o dia 13 de outubro, contra a Portuguesa, por causa de uma lesão no joelho direito.

Paulinho e Fábio Santos retornam nesta sexta-feira da seleção brasileira após participarem do amistoso contra a Colômbia, nos Estados Unidos, e serão avaliados pelo departamento médico antes de ficarem à disposição de Tite.

A tendência é que os dois sejam poupados do jogo em Porto Alegre porque na próxima quarta-feira, dia 21, voltarão a defender a seleção, desta vez em Buenos Aires, no Superclássico das Américas, contra a Argentina. O volante Ralf também foi convocado para a partida em La Bombonera.