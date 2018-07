Emerson treina em separado, e pode deixar o Flu O atacante Emerson treinou sozinho, na manhã desta segunda-feira, no Fluminense e ainda tem futuro indefinido no clube. Ele foi afastado do elenco na última quarta-feira por ato de indisciplina - teria cantado a música "Bonde do Mengão sem Freio" no ônibus tricolor durante a estada na Argentina e discutido com o presidente Peter Siemsen. O contrato do jogador, que vai até meados de 2012, deve ser rescindido nos próximos dias.