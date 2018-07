Emerson treina entre os titulares e deve reestrear no Flamengo neste sábado Apresentado no fim da manhã desta quarta-feira como novo reforço, o atacante Emerson treinou à tarde com o grupo do Flamengo e deve ser titular já neste sábado, quando o time recebe o Atlético Mineiro, no estádio do Maracanã, no Rio, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Para que isso aconteça, porém, o jogador, que passou pelo clube rubro-negro em 2009, ainda precisa ter o contrato regularizado junto à CBF.