Emerson treina no Ninho do Urubu antes de acertar volta ao Fla

Emerson já treinou no Flamengo, no CT do Ninho do Urubu, nesta terça-feira, mas ainda não assinou um vínculo com o clube. O jogador pediu permissão à direção do time carioca para aprimorar a forma física, já que não treina desde a última semana, antes de encerrar seu vínculo com a equipe do Corinthians.

De acordo com a assessoria do Flamengo, o atacante fez atividades solitárias e fora do horário normal de treino do elenco rubro-negro. A diretoria do clube corre para concluir as negociações com o jogador e ele pode ser anunciado muito em breve.

Se confirmado o negócio, a chegada de Emerson vai reeditar a dupla de sucesso com o atacante Paolo Guerrero, que já teve a contratação confirmada e serve à seleção do Peru na Copa América. Além disso, a contratação é bem vista pela torcida, que tem boas lembranças da primeira passagem do atacante, em 2009, quando participou da campanha do título do Brasileirão.