Emerson vai à audiência e fica fora de treino do Corinthians

SÃO PAULO - Emerson não participou do treino do Corinthians na manhã desta terça-feira. 13, no CT do Parque Ecológico, porque teve de comparecer a uma audiência judicial no Rio de Janeiro, segundo a assessoria do clube. Não foi informado, porém, o motivo da audiência. O atacante é esperado no CT Joaquim Grava à tarde, quando deve fazer um trabalho físico sozinho.

O atleta não joga desde o dia 13 de outubro, quando sofreu uma lesão no joelho direito em partida contra a Portuguesa. Na segunda-feira, o atacante participou de um treino coletivo durante 40 minutos. Ele atuou numa equipe formada por jogadores reservas ou que não jogaram 90 minutos diante do Coritiba, no último sábado. E, apesar de não protagonizar lances de efeito, mostrou estar pronto para voltar à equipe no domingo, contra o Internacional, no Beira-Rio, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Tite, entretanto, ainda não definiu se o atacante começará como titular ou se entrará no segundo tempo. "Vou esperar até sexta-feira para avaliar os treinamentos e a evolução do atleta", justificou.

Emerson terá apenas as três últimas rodadas do Brasileirão (contra Inter, Santos e São Paulo) para ganhar ritmo de jogo e chegar bem ao Mundial de Clubes - o Corinthians estreia na competição no dia 12 de dezembro. Mas, independentemente do seu condicionamento físico, dificilmente ele não será titular.

Tite confia, e muito, no poder de decisão do atacante. Na Libertadores, por exemplo, ele foi o herói do título ao marcar dois gols no segundo jogo da final contra o Boca Juniors. Emerson se destacou também por provocar e desestabilizar os zagueiros argentinos. "Ele é um jogador incisivo, que parte para o um contra a um na parte final do campo e isso é muito importante", elogiou o treinador corintiano.