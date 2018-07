Emerson vai ao Rio ver final antes de definir seu futuro

SÃO PAULO - Ainda sem definir se permanecerá no Corinthians, pois ainda negocia a renovação do seu contrato que vai até o fim do ano, o atacante Emerson viajou neste domingo ao Rio para acompanhar de perto a final da Copa das Confederações, entre Brasil e Espanha, no Maracanã.

O jogador postou uma foto em sua página no Instagram, a rede de compartilhamento de fotos adquirida pelo Facebook, na qual aparece em um aeroporto, antes de embarcar rumo à capital carioca, e escreveu a seguinte frase: "Partiu Cidade Maravilhosa ... Vamos, Brasil ... Campeão".

O elenco do Corinthians realizou dois treinos fechados para a imprensa neste final de semana, no CT Joaquim Grava, onde voltará a trabalhar na tarde desta segunda-feira, visando o primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana, contra o São Paulo, nesta quarta, no Morumbi.

Emerson está motivado com a possibilidade de conquistar o título da competição, cujo confronto de volta da decisão está marcado para o próximo dia 17, no Pacaembu. O jogador espera definir o seu futuro no máximo até depois desta final, sendo que o Flamengo e o Vasco já mostraram interesse em contratar o atleta de 34 anos.

Como agora faltam apenas cinco meses para o término do seu contrato, Emerson já está livre para negociar com outros clubes, mas vem mostrando interesse em renovar com o Corinthians. A negociação, entretanto, está emperrada até o momento. O desejo do atacante é de firmar um novo vínculo até o fim de 2015, quando encerraria a sua carreira. A diretoria do Corinthians, no entanto, pretende fazer um compromisso com término em dezembro de 2014.

Os próximos dias deverão ser decisivos para definição do futuro de Emerson, grande herói corintiano do segundo jogo da final da Copa Libertadores de 2012, quando fez os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Boca Juniors, no Pacaembu. Nesta temporada, ele amargou a eliminação da competição continental diante do mesmo rival argentino, nas oitavas de final, mas se sagrou campeão paulista ao ajudar o Corinthians a bater o Santos na decisão.