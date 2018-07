Emerson volta a sentir dores e deixa treino do Flu A comissão técnica do Fluminense levou um susto nesta quarta-feira. Recuperando-se de lesão na coxa esquerda, que o tirou das últimas dez partidas, o atacante Emerson deixou o treinamento com a mão na perna esquerda e com expressão de dor. O clube logo informou que o jogador deixou o campo por causa de uma bolha no pé, mas a desconfiança era enorme.