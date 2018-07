Emerson volta a sentir lesão e vira dúvida no Fluminense

Segundo os médicos do Fluminense, Emerson seguirá realizando exames diários para saber se terá condições de atuar na partida contra o São Paulo, válida pela 36ª rodada do Brasileirão. Apesar das dores, a expectativa é de que ele possa participar dos treinamentos desta sexta, quando o técnico Muricy Ramalho deve definir o time.

Com sete gols marcados no campeonato, Emerson não atua desde o clássico diante do Botafogo, no dia 17 de outubro. Ele é apontado pelo próprio Muricy como peça fundamental no esquema tático do Fluminense e vem fazendo falta à equipe, principalmente por conta da má fase do atacante Washington. Por isso, havia grande esperança com seu retorno.

Se puder contar com Emerson, o Fluminense finalmente teria o seu quarteto ofensivo, formado também por Conca, Deco e Fred, que nunca jogou junto. De qualquer maneira, o time carioca mantém a confiança na conquista do título brasileiro: faltando apenas três rodadas para o fim do campeonato, está um ponto atrás do líder Corinthians (63 a 62).