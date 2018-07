Emerson volta a treinar com bola no Corinthians

SÃO PAULO - A presença do atacante Emerson no campo foi a novidade no treino na tarde desta quarta-feira no CT do Corinthians. Tite comandou um treino técnico com bola, mas não montou o time que vai jogar o clássico contra o Palmeiras, domingo, no Pacaembu, pelo Paulistão. Os jogadores treinaram dois períodos nesta quarta-feira. Pela manhã, eles trabalharam apenas na academia. E só foram a campo pela tarde. O treinamento foi fechado à imprensa.

Segundo assessoria do clube, Emerson foi a campo depois ter sido poupado do treinamento de terça-feira, quando evitou pegar sol porque ainda se recuperava de um corte na região do olho direito - recebeu três pontos). Nesta quinta, Tite deve definir o time que encara o Palmeiras.

FORA - O zagueiro Chicão continua no departamento médico e não tem previsão para voltar a jogar. Ele passou por uma artroscopia no joelho esquerdo dia 23 de janeiro. Ainda faz fisioterapia e não treina com bola, e terá de fazer uma "pré-temporada" à parte porque ficou atrás dos demais jogadores na parte física por causa da lesão. Com a contusão de Chicão, Gil, que foi contratado no início da temporada, virou titular da zaga ao lado de Paulo André.