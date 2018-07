Emerson volta a treinar e pode reforçar Fluminense

O atacante Emerson voltou a fazer um treino físico no campo, na manhã desta quarta-feira, e deu sinais de que pode reforçar o vice-líder Fluminense para a partida de domingo, contra o São Paulo. Um trabalho com bola nesta tarde deve confirmar sua presença para o importante confronto.

Na semana passada, Emerson já havia realizado uma atividade similar, mas voltou a sofrer um pequeno desconforto no tornozelo e foi vetado para enfrentar o Goiás. Mas como ele nada sentiu nesta quarta, o preparador físico Ronaldo Torres mostrou confiança na recuperação.

"O Emerson vem treinando desde a semana passada e só não trabalhou no fim de semana. Ontem (terça-feira) ele fez um trabalho físico e foi ok, mas a tarde ele fará trabalho com bola e se nada sentir estará a disposição do Muricy", contou o preparador físico.

"Foi feito um trabalho com ele na última semana e o Emerson costuma se recuperar rápido. Trabalhar com bola é também um trabalho físico. Faltam três jogos e não é certo ficar segurando o atleta dez, doze dias. Ele precisa jogar para entrar em forma normal", finalizou Torres.