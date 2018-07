Emerton se recupera e volta a treinar na Austrália

O jogador do Blackburn, no entanto, deve ser poupado do amistoso contra a Dinamarca nesta terça-feira. Desde o início da preparação da Austrália para o Mundial, primeiro em Melbourne e depois em Johannesburgo, o meia de 31 anos ainda não havia conseguido treinar normalmente.

Outro jogador que deve ser poupado do amistoso contra a Dinamarca é o meia-atacante Harry Kewell. Em recuperação de uma lesão na virilha, o jogador do Galatasaray deve fazer um trabalho específico nos próximos dias para estar totalmente pronto para a estreia do Mundial.

Austrália e Alemanha estão no Grupo D da Copa, ao lado de Sérvia e Gana.