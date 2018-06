Emery demonstra otimismo e espera contar com Neymar contra o Real Madrid

PARIS - O treinador do Paris Saint-Germain, Unai Emery, se mostrou otimista com relação à participação de Neymar na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

O jornal francês "L'Equipe" divulgou as declarações feitas por Emery em entrevista coletiva após o jogo deste domingo do PSG contra o Olympique de Marselha, na qual falou sobre a lesão de Neymar no tornozelo direito.

"O primeiro exame realizado indica que é uma torção. Serão feitos mais exames médicos para determinar a sua gravidade. Ele está mais tranquilo", declarou o treinador.

Com relação à possibilidade de que Neymar jogue contra o Real Madrid no próximo dia 6 de março, o técnico do PSG assinalou que quer ser otimista e que, se tem que dizer se jogará ou não, "tenho vontade de dizer sim".

O atacante brasileiro foi retirado em maca do campo do Parc des Princes após torcer o tornozelo direito, a dez minutos do final do jogo que o PSG venceu por 3 a 0. /EFE