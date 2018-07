Emery minimiza noitada de Neymar e admite interesse em Wendel, do Flu

Na véspera do confronto diante do Celtic pela Liga dos Campeões, o técnico do Paris-Saint-Germain, Unai Emery, pouco respondeu sobre a partida na entrevista coletiva desta terça-feira, já na Escócia. Novamente, um dos principais assuntos foi o brasileiro Neymar e seu comportamento nas noites da capital francesa.

+ Neymar passa em branco, mas Cavani brilha e PSG goleia o Nantes

O craque do PSG foi flagrado na noite de sábado no show do rapper norte-americano Tyga e inclusive chegou a subir no palco com o cantor. Tudo isso, horas depois da goleada por 4 a 1 diante do Nantes, pelo Campeonato Francês. E justamente pelo fato ter acontecido durante o momento de folga de Neymar, Emery descartou qualquer insatisfação com seu comandado.

"Longe do futebol, ele pode se divertir com os seus amigos. É um jogador que tem suas responsabilidades, mas também é um jovem. Ele tem sido muito bom nos treinos. Como jovem, precisa estar com seus amigos. Ele estava conosco ontem, estará conosco amanhã, então está tudo bem", considerou Emery.

O treinador voltou a tratar com naturalidade sua relação com Neymar, apesar dos rumores da imprensa francesa sobre supostos entreveros entre eles. O jogador chegou a se emocionar durante sua última passagem com a seleção brasileira, ao desmentir qualquer problema de relacionamento com Emery.

E se garante que a relação com Neymar é das melhores, o treinador deve em breve ter outro brasileiro para comandar. Nesta terça, ele mesmo admitiu o interesse do PSG na contratação do volante Wendel, do Fluminense. De acordo com a imprensa francesa, o negócio já estaria certo para o fim do ano.

"Sobre este jogador, Wendel tem aquilo que o clube quer, coisas para o presente e para o futuro. Mas são assuntos que o clube está trabalhando. Falei com o Antero (Henrique, diretor esportivo) sobre isso, mas é um tema apenas do clube. Minha tarefa é fazer o time jogar na próxima partida", afirmou.

Wendel chegaria até para suprir a ausência do veterano Thiago Motta, que passou por artroscopia no joelho e continua afastado dos gramados. "O Thiago passou por uma artroscopia e vamos avaliar em que condições está o seu joelho. Espero que não seja tão grave e que ele possa voltar o mais rápido possível", disse Emery.