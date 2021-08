Emiliano Velázquez e Marinho treinam, mas não devem reforçar o Santos em Cuiabá

O treino do time do Santos, nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, contou com a participação do novo contratado Emiliano Velázquez, mas não teve a participação do atacante Marinho, que fez trabalhos de transição com a equipe do departamento físico.

O zagueiro uruguaio realizou exercícios com bola, ao lado do restante do elenco. Ele é um dos cinco novos reforços santistas, mas ainda não tem condições para atuar, assim como o goleiro Jandrei. Apenas Augusto Galvan e Diego Tardelli já apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Léo Baptistão aguarda o envio da documentação pela Federação Chinesa.

Marinho está recuperado de um hematoma na coxa esquerda, deve começar os trabalhos no campo nos próximos dias, mas deverá ficar de fora da partida de sábado, às 21h, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão, diante do Cuiabá, podendo ser utilizado pelo técnico Fernando Diniz no dis 11, contra o Bahia.

No Brasileirão, o Santos é apenas o 11º colocado, com 22 pontos, ao lado do São Paulo. O time da Vila Belmiro acumula cinco vitórias, sete empates e seis derrotas. O saldo de gols é de menos quatro, pois o ataque fez 19 gols, enquanto a defesa sofreu 23.