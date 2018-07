Emily convoca Gabi Nunes e Rosana para amistosos da seleção na Europa

Após sofrer dois cortes por lesão na sua lista de convocadas, a técnica Emily Lima chamou nesta terça-feira mais duas jogadoras para compor o elenco da seleção brasileira feminina de futebol que disputará dois amistosos na Europa, neste mês.

Ela convocou a atacante Gabi Nunes, do Corinthians, e a meia Rosana, que joga no North Caroline Courage, dos Estados Unidos. A dupla vai substituir Fabiana e Gabi Zanotti, desconvocadas nos últimos dias por motivos de lesão.

Gabi Nunes foi chamada pela terceira vez para defender a seleção. Antes fora convocada para o Torneio Internacional de Manaus, em dezembro do ano passado, e para o amistoso com a Bolívia, em abril deste ano. Rosana, por sua vez, foi incluída na lista do duelo contra as bolivianas.

Com o grupo completo, a seleção brasileira embarcará nesta quarta-feira para Madri, onde disputará amistoso com a anfitriã Espanha, no sábado, às 13h30 (horário de Brasília), no estádio Municipal Fernando Torres. Três dias depois, o adversário será a Islândia, em Reykjavik, às 15h30.