Emily faz 1ª convocação na seleção e chama 23 jogadoras para torneio em Manaus

Nova técnica da seleção brasileira feminina de futebol, Emily Lima anunciou na noite de segunda-feira sua primeira convocação no cargo. A substituta de Vadão chamou 23 jogadoras para a disputa do Torneio Internacional de Manaus, em dezembro, e não poderá contar com algumas das principais atletas do País, como Marta e Cristiane.

Por não se tratar de uma data Fifa, os clubes não têm obrigação de liberar suas jogadoras. Foi o caso do Paris Saint-Germain, que preferiu manter Cristiane, além de Érika, outro nome constante nas convocações. Já a maior destaque do País, Marta, havia pedido liberação deste torneio a Vadão e reafirmou o pedido a Emily.

Das 23 convocadas, 13 representaram a seleção brasileira na Olimpíada do Rio, em agosto. A quarta colocação em casa, aliás, foi determinante para que a CBF optasse pela demissão de Vadão. Emily Lima, então no São José, foi a escolhida para substitui-lo e se tornou a primeira técnica mulher da equipe.

No torneio de Manaus, ela contará com duas jogadoras que comandou no São José: a goleira Viviane e a meia Rosana. Campeão da Copa do Brasil, vencendo justamente o time joseense na final, o Audax/Corinthians teve cinco nomes chamados: a goleira Letícia, a lateral Camila, a meio-campista Thaisa e as atacantes Nenê e Chú Santos.

Esta será a oitava edição do Torneio Internacional, todas realizadas no Brasil. O País, aliás, é o maior vencedor da competição, com seis títulos - somente em 2010 viu o Canadá ser campeão. Em dezembro, a seleção enfrentará a Costa Rica (dia 7), a Rússia (dia 11) e a Itália (dia 14). As duas melhores do quadrangular disputarão a final.

Confira a convocação da seleção brasileira feminina:

Goleiras: Bárbara (CBF), Letícia (Audax/Corinthians), Viviane (São José).

Zagueiras: Rafaelle (Changchun Volkswagem-CHN), Mônica (Adelaide United-AUS), Bruna Benites (Avaldsnes Idrettslag-NOR), Ana Alice (Kiryat Gat-ISR)

Laterais: Camila (Audax/Corinthians), Tamires (Fortuna Horring-DIN), Fabiana (Dalian Quanjian-CHN), Poliana (Houston Dash-EUA).

Meio-campistas: Formiga (CBF) Thaisa (Audax/Corinthians), Andressinha (Houston Dash-EUA), Gabi Ceará (Braga-POR), Debinha (Dalian Quanjian-CHN), Rosana (São José), Gabi Zanotti (Dalian Quanjian-CHN).

Atacantes: Rafaela (Francana), Nenê (Audax/Corinthians), Millene (Rio Preto), Bia Zaneratto (Huyndai Steel Red Angels-COR), Chu Santos (Audax/Corinthians).