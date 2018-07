Emirados Árabes batem Iraque e ficam com 3º lugar na Copa da Ásia

Pela segunda vez na história, os Emirados Árabes Unidos terminaram entre os três primeiros em uma edição da Copa da Ásia. Na Austrália, a seleção derrotou nesta sexta-feira o Iraque por 3 a 2, em jogo agitado e cheio de reviravoltas, e ficou com a terceira colocação. Somente em 1996, quando sediaram o torneio, haviam conseguido melhor resultado, ficando com o vice.

O resultado coroou uma campanha surpreendente. Depois de passarem como segundo colocado do Grupo C na primeira fase, com vitórias sobre Catar e Bahrein e derrota para o Irã, os Emirados Árabes bateram o favorito Japão nas quartas de final, nos pênaltis. Na semifinal caíram diante dos donos da casa, os australianos, mas a derrota não desanimou o time, que deu a volta por cima nesta sexta.

Ahmed Khalil foi o grande herói do triunfo sobre os iraquianos. Ele marcou o primeiro gol logo aos 16 minutos, em lindo contra-ataque, no qual recebeu e tocou na saída do goleiro. A partir daí, no entanto, só deu Iraque no primeiro tempo. Aos 28, Salim invadiu a área pela direita e encheu o pé para empatar. Khalaf, aos 42, aproveitou rebote para virar. E se não fosse o goleiro dos Emirados Árabes, o prejuízo poderia ter sido maior.

Na etapa final, os Emirados Árabes voltaram a começar melhor, mas desta vez mantiveram o domínio. Aos seis minutos, Khalil recebeu lindo lançamento e driblou o goleiro antes de marcar seu segundo na partida. Aos 10, Ibrahim cometeu pênalti e foi expulso. Mabkhout cobrou com categoria, garantiu o triunfo e a terceira colocação.

Agora, todos os olhos voltam-se para a decisão deste sábado, às 7 horas (de Brasília), entre Austrália e Coreia do Sul. Os australianos contam com a torcida da casa para chegarem ao primeiro título - disputam a competição somente pela terceira vez -, mas os sul-coreanos tentam a terceira conquista e têm a favor o retrospecto, já que venceram o mesmo rival na fase de grupos.