Emirados Árabes batem Iraque e se aproximam dos líderes nas Eliminatórias

Pela quinta rodada, na última fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo da Rússia, a seleção dos Emirados Árabes Unidos venceu o Iraque por 2 a 0, nesta terça-feira, em Abu Dabi, e embolou a classificação do Grupo 2 da competição.

Ahmed Khalil abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 26 minutos. Já pouco antes da partida acabar, aos 48 minutos do segundo tempo, Ismaeil Matar marcou o segundo, com assistência de Ali Ahmed Mabkhout.

A vitória levou a equipe dos Emirados Árabes ao quarto lugar do Grupo 2, com os mesmos nove pontos da Austrália, que é melhor no saldo de gols. Apesar de ser da Oceania, a Austrália participa das Eliminatórias da Ásia. Arábia Saudita e Japão lideram a chave, ambos com dez pontos.

Na terceira e última fase das Eliminatórias, 12 equipes são divididas em dois grupos. Os dois melhores de cada grupo classificam-se à Copa e os terceiros se enfrentam em um mata-mata para decidir quem encara a repescagem contra o quinto colocado da Concacaf (América do Norte e Central).