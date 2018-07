Emirados Árabes e Irã vencem no Grupo C da Copa da Ásia

As seleções dos Emirados Árabes Unidos e do Irã largaram na frente no Grupo C da Copa da Ásia, que está sendo realizada na Austrália. Neste domingo, 11, os árabes golearam o Catar por 4 a 1, enquanto os iranianos bateram o Bahrein por 2 a 0, pela primeira rodada da chave.

Apesar da goleada, a seleção dos Emirados Árabes Unidos passou por um susto em Camberra, afinal, foi o Catar quem abriu o placar da partida, com Khalfan Ibrahim, aos 23 minutos do primeiro tempo. O gol de empate, porém, saiu ainda na etapa inicial e foi marcado por Ahmed Khalil, aos 37 minutos.

O próprio Khalil fez o gol dos Emirados Árabes Unidos aos sete minutos do segundo tempo. Depois, a equipe definiu a sua vitória com dois gols marcados por Ali Mabkhout, aos 11 e aos 45 minutos.

Em Melbourne, o Irã foi ao intervalo em vantagem contra o Bahrein com um gol nos instantes finais do primeiro tempo, aos 46 minutos, marcado por Ehsan Hajsafi. Masoud Shojaei sacramentou o triunfo iraniano aos 26 minutos da etapa final ao fazer 2 a 0.