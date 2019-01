Emirados Árabes, Tailândia e Bahrein passam às oitavas de final da Copa da Ásia

Após a disputa de uma terceira e última rodada emocionante, nesta segunda-feira, Emirados Árabes Unidos, Tailândia e Bahrein foram as seleções classificadas no Grupo A para as oitavas de final da Copa da Ásia, disputada nos Emirados Árabes Unidos.

Com um gol de pênalti, aos 45 minutos do segundo tempo, marcado por Jamal Rashid, o Bahrein derrotou a Índia por 1 a 0, em Sharjah, e ficou com o terceiro lugar no grupo, com quatro pontos. Como sua campanha já é uma das quatro melhores entre os seis terceiros colocados, a seleção também se classificou na chave.

No outro jogo do grupo, em Abu Dabi, Emirados Árabes Unidos e Tailândia empataram por 1 a 1 e ambas as equipes carimbaram passagem para as oitavas de final. Ali Ahmed Mabkhout abriu o placar, aos sete minutos de jogo, para os anfitriões do torneio, líderes com cinco pontos. Thitipan Puangchan empatou aos 41 da primeira etapa para os tailandeses, que ficaram em segundo com quatro.

A Copa da Ásia prossegue nesta terça-feira com os dois jogos previstos pelo Grupo B: Austrália x Síria e Palestina x Jordânia. Os jordanianos lideram com seis pontos, enquanto que os australianos têm três. Sírios e palestinos têm um ponto cada.