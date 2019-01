Emirados Árabes Unidos e Bahrein empatam na abertura da Copa da Ásia

A edição de 2019 da Copa da Ásia começou com empate. Neste sábado, com dois gols no fim do segundo tempo, as seleções dos Emirados Árabes Unidos, a anfitriã da competição, e do Bahrein ficaram no 1 a 1, no Zayed Sports City Stadium, em Abu Dabi, pela primeira rodada do Grupo A.

O resultado poderia até ter sido pior para a equipe que sedia a Copa da Ásia, pois foram os bareinitas que largaram na frente, com o gol marcado por Mohamed Al Romaihi aos 33 minutos do segundo tempo. Só que Ahmed Khalil converteu pênalti, marcado após toque com a mão na bola na grande área, aos 43 e arrancou o empate para os Emirados Árabes Unidos.

A primeira rodada do Grupo A da Copa da Ásia será concluída neste domingo, com a partida entre Tailândia e Índia, em Abu Dabi. No mesmo dia, serão disputados os dois jogos da rodada inicial do Grupo B: a atual campeã Austrália vai duelar com a Jordânia em Al Ain. E o outro confronto será Síria x Palestina, em Sharjah.

Em expansão após a edição de 2015, a Copa da Ásia é disputada por 24 seleções divididas em seis grupos. Os dois primeiros de cada chave e os quatro melhores terceiros colocados avançam às oitavas de final.