Emirados Árabes Unidos e Irã avançam às quartas na Copa da Ásia

Com uma rodada de antecipação, Irã e Emirados Árabes Unidos garantiram vaga nas quartas de final da Copa da Ásia nesta quinta-feira. As duas seleções venceram seus compromissos, mantiveram os 100% de aproveitamento em dois jogos e já se confirmaram como as primeiras colocadas do Grupo C do torneio, que está sendo realizado na Austrália.

Na primeira partida do dia, os Emirados Árabes Unidos contaram com um gol relâmpago para derrotar o Bahrein por 2 a 1, em Camberra. Já no segundo jogo da chave, o Irã conseguiu uma vitória suada sobre o Catar por 1 a 0, em Sydney. Os resultados garantiram as equipes como líderes do grupo, com seis pontos cada.

A ponta é dos Emirados Árabes Unidos, que têm quatro gols de saldo. Até por isso, a equipe enfrentará o Irã, que tem saldo de três, na última rodada, na próxima segunda-feira, em Brisbane, podendo empatar para terminar como líder. Já Bahrein e Catar tem 0 ponto após duas partidas e se enfrentam também no dia 19, em Sydney, apenas para cumprir tabela.

Em Camberra, os Emirados Árabes Unidos precisaram somente de 14 segundos para abrir o placar. Depois de apertarem a saída de bola do adversário, Ali Ahmed Mabkhout recebeu lançamento milimétrico, cortou o goleiro e tocou para a rede. O empate sairia aos 25 minutos, com Jaycee Okwunwanne, que marcou de cabeça após escanteio da direita. Já no segundo tempo, aos 27 minutos, Mohamed Husain tentou cortar cruzamento da esquerda, mas marcou contra e selou a derrota do Bahrein.

Com este resultado, o Irã entrou em campo sabendo que precisava apenas vencer para se classificar. E depois de muito pressionar, a equipe conseguiu o gol que lhe garantiu o triunfo aos oito minutos do segundo tempo. Após roubo de bola no campo do adversário, Serdar Azmun recebeu na área, dominou cortando o zagueiro com lindo toque de letra e tocou na saída do goleiro para marcar um belo gol. O Catar até tentou responder e passou o resto do jogo no ataque, mas sem sucesso.