Emissora crava que Diego Costa já é jogador do Chelsea

SÃO PAULO - A final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid, no próximo dia 24 deve ser o último jogo de Diego Costa no Atlético de Madrid. O atacante, que conquistou até mesmo uma vaga na seleção espanhola na equipe da capital deve mesmo se transferir para o Chelsea da Inglaterra. Segundo a emissora Sky Sports, os valores do negócio chegam aos 32 milhões de libras (ou aproximadamente R$ 120 milhões).

O atacante seria um pedido de José Mourinho para a diretoria do Chelsea. O treinador estaria atrás de um centroavante de qualidade para comandar o ataque do time inglês. Diego Costa tem 27 gols na temporada contra 19 do atual trio de ataque do clube Eto'o, Fernando Torres e Demba ba.

Ainda de acordo com a Sky Sports, o anúncio da contratação será feito apenas no começo de junho, um pouco antes do início da Copa do Mundo.Diego Costa tem 25 anos e fez carreira na Espanha.