Emoção do Hino não atrapalha, dizem titulares do Brasil A emoção vista no comportamento dos jogadores e dos torcedores da seleção brasileira no momento de execução do Hino Nacional já se tornou uma marca nas partidas da equipe na Copa do Mundo. Mas a reação de alguns atletas, que chegaram a chorar com o Hino cantado à capela, casos do goleiro Julio Cesar e do atacante Thiago Silva diante do México, provocam questionamentos sobre o estado emocional do grupo convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari nos momentos que antecedem o começo das partidas. Para eles, porém, a situação não atrapalha o desempenho do Brasil em campo.