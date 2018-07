Emoção e lágrimas tomam conta da Arena Condá em chegada de vítimas

Emoção e lágrimas tomaram conta de Chapecó neste sábado. Desde o início da manhã, com a chegada dos corpos dos atletas e dirigentes do clube vítimas de acidente aéreo na Colômbia que matou 71 pessoas, milhares de pessoas foram às ruas e à Arena Condá para prestar a última homenagem.

Debaixo de forte chuva, a despedida teve início no aeroporto da cidade, onde o presidente Michel Temer recebeu os 50 corpos. Depois, o cortejo fúnebre percorreu 9 quilômetros pelas ruas da cidade, até o estádio, onde foi realizado o velório coletivo com a presença de familiares, torcedores e autoridades. Temer também participou da cerimônia na arena.

Tite, técnico da seleção brasileira, cancelou uma viagem que faria à Europa onde iria assistir a cinco jogos, para acompanhar o velório. “Quero poder, na medida do possível, amenizar um pouquinho o sofrimento e encorajá-los”, disse o treinador.

Assim como o presidente da Fifa, Gianni Infantino, o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, também viajou à Chapecó, acompanhado de diretores da entidade. “Vim prestar homenagem a todos os familiares, corpo técnico e jornalistas. Estamos fazendo o nosso papel. Aquilo que pudermos fazer, estamos fazendo”, afirmou.

Ex-jogadores do clube também foram ao velório, como Vilson (Corinthians), Douglas Grolli (Ponte Preta) e Soares (Madureira).

O silêncio só era rompido pelo barulho da chuva, aplausos e choros. Muitos torcedores rezavam, outros choravam. A cada corpo que entrava no campo, todo o estádio aplaudia.

Em outras cidades do País, foram velados os corpos de jornalistas que também morreram no acidente de terça-feira: 20 profissionais de imprensa foram vítimas do desastre.

Neste domingo será realizado os sepultamentos dos corpos de vários atletas da Chape em suas cidades de origem, onde são esperadas novas homenagens.