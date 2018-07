Emoção toma conta de todos no Palmeiras após vitória sobre o Cruzeiro

ARARAQUARA - Ao final do jogo, a emoção tomou conta da Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), com a vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro por 2 a 0. Logo após o apito final, os jogadores se reuniram no gramado e os torcedores aplaudiram de pé o time alviverde.

"Ninguém acredita que Palmeiras vai cair. O grupo está forte, o que é mais importante. O Palmeiras ganhou e estamos cada vez mais perto de sair dessa situação. A pressão em cima de nós é muito grande, mas estamos tranquilos", disse o herói da partida, o argentino Barcos, que se emocionou em um de seus dois gols. "Me emocionei muito no primeiro gol e por isso beijei o escudo. Estávamos jogando bem e não saía o gol".

O técnico Gilson Kleina, mais econômico nas palavras logo após o confronto, elogiou a postura da equipe. "Estamos de parabéns pela luta e por não desistir de atacar".

O jogo contra o Cruzeiro pode ter sido o último do Palmeiras em Araraquara. Como nos dois jogos realizados na cidade o público não foi o esperado (contra o Coritiba, foram 10.655 pagantes e, neste sábado, 9.873), a diretoria estuda a possibilidade de mandar as partidas contra Botafogo e Fluminense em Presidente Prudente. Mas o departamento jurídico do clube tenta também que a pena seja suspensa e com isso o time voltaria para São Paulo.