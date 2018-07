Emocionado, Tite dedica vitória a torcedor especial

O terceiro e último gol do Corinthians na vitória sobre o Joinville, neste domingo de manhã, não foi especial apenas para Vagner Love, que se redimiu de grande chance perdida no primeiro. O tento também significou muito para João Marcos, um torcedor que acompanhou a partida em uma cama hospitalar em um dos camarotes do prédio Oeste da Arena.

Assim que o atacante balançou as redes de Agenor, Tite apontou para o local onde o corintiano estava. Na coletiva, o técnico dedicou o gol e a vitória ao fanático: "Foi para ele essa vitória. Esse foi o maior show que tive hoje, uma grande alegria humana que tive".

"É uma pessoa especial. Ela veio assistir ao jogo e tem todo o nosso carinho, toda a nossa torcida. Tem algumas coisas que transcendem o futebol. Eu não tenho direito de externar, mas para família toda que eu apontei é um verdadeiro sentimento, meu e de todo o grupo de trabalho", completou Tite. João Marcos sofre de esclerose e consegue apenas movimentar os olhos.