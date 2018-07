Emocionado, Abel diz que tranquilizou Inter no intervalo

Depois de uma suada vitória conquista nos últimos segundos de jogo, Abel Braga não conteve a emoção no vestiário do Inter. O técnico parabenizou seus jogadores, pelo triunfo por 2 a 1 sobre o Atlético Mineiro, e dedicou a vitória ao roupeiro do clube, Gentil Passos.

"Os jogadores estão de parabéns. Foi uma vitória que emocionou. Mexeu com todo mundo. É incrível presenciar o que presenciei hoje. Essa última bola", destacou o treinador, antes de exaltar Fabrício. O autor do gol havia cometido o pênalti que gerara o gol dos atleticanos. "Um jogador que tinha feito um pênalti..."

Abel afirmou que dedicou o triunfo ao roupeiro por ser o "maior torcedor colocado de todos". "As lágrimas do seu Gentil no vestiário. São lágrimas da alma, do coração. Muitos dos jogadores nem atentam para o detalhe. Cheguei aqui em junho de 88. O seu Gentil já estava aqui."

O treinador atribuiu o triunfo justamente à ausência de emoção demonstrada por ele no vestiário. Ele admitiu ter exagerado na preleção antes o jogo, que teria deixado seus jogadores tensos no primeiro tempo. Por isso, tratou de acalmá-los antes do começo da segunda etapa.

"Não sei se passei da conta na palestra, na motivação, na ambição, mas o que vi no primeiro tempo foi meu time extremamente ansioso, apressado. Coisa que a gente não via há muito tempo. Tiveram vários momentos em que nós passávamos da bola. Acalmei a equipe. Voltamos para o segundo tempo, todo mundo muito mais perto do que joga, mas com uma vontade incrível", comentou.

Com o triunfo, o Inter retomou seu posto no G4, ficando mais perto da vaga na Copa Libertadores. O time ocupa o terceiro lugar da tabela, com 63 pontos, três abaixo do vice-líder São Paulo.