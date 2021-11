Emocionado com gol, Paquetá mantém o foco na seleção: 'Continuar buscando espaço'

Lucas Paquetá parece estar ganhando mais espaço no time titular da seleção brasileira a cada jogo e o bom momento vivido pelo meia-atacante do Lyon foi motivo de choro na hora do gol marcado contra a Colômbia nesta quinta-feira. O chute de primeira de Lucas Paquetá garantiu o Brasil matematicamente na Copa do Mundo do Catar com cinco rodadas de antecedência. O jogador mostrou felicidade com a fase atual, e, apesar do bom momento, disse que continuará lutando por espaço no time.

"É um choro de felicidade pelo momento que tenho vivido, estou muito feliz de estar vivendo este momento com a camisa da seleção brasileira e do Lyon. Foi uma emoção de muita alegria. Espero continuar fazendo meu trabalho bem feito. Como eu falei, tem que continuar trabalhando, buscando espaço para, se Deus quiser, realizar esse sonho (de ir para a Copa)", afirmou o meia do Lyon.

Leia Também Seleção brasileira demora a engrenar, mas bate a Colômbia e garante vaga na Copa do Catar

Paquetá também celebrou a vaga na Copa do Mundo, mas já voltou o foco para o clássico na próxima rodada, diante da Argentina. O duelo acontece em San Juan, na próxima terça-feira.

"A classificação é fruto de um trabalho que a gente vem construindo lá atrás. Nosso objetivo era classificar o Brasil para a Copa, e graças a Deus conseguimos isso hoje. Mas é continuar pensando jogo a jogo, temos que descansar e nos concentrar para fazer um grande jogo com a Argentina", disse o autor do gol brasileiro.

Depois que saiu do Flamengo para atuar no Milan, Paquetá teve uma primeira temporada difícil na Europa. As primeiras convocações do atleta foram alvo de críticas. Paquetá conseguiu reencontrar o bom futebol com a camisa do Lyon, ganhou a número 10 do time e as boas atuações também começaram a aparecer na seleção, onde ganhou titularidade, mostrando ser uma dupla muito entrosada com Neymar.

A vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia leva o Brasil aos 34 pontos, na liderança da competição, com 11 vitórias e um empate em 12 partidas. O empate havia sido exatamente contra a Colômbia no primeiro turno, por 0 a 0.