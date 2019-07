Emocionado, Danilo Fernandes festeja o seu retorno aos gramados em Gre-Nal

Após praticamente um ano longe dos gramados por conta de uma lesão no ombro, o goleiro Danilo Fernandes fez sua primeira partida oficial na temporada e foi justamente em um Gre-Nal. Com diversas chances para os dois lados, Internacional e Grêmio ficaram no empate por 1 a 1, no Beira-Rio. Apesar da vitória em casa não ter vindo, o goleiro falou com emoção sobre como foi voltar a atuar ao lado da torcida.

"Uma sensação de alívio, mas foi emocionante. Antes do jogo, o Rafael Sóbis perguntou se eu queria falar alguma coisa. Mas não conseguia. Me emociono. Passa muita coisa (na cabeça). Minha família, médicos, fisioterapeutas. Se passei por isso, é porque sou capaz. Queria agradecer muito à minha esposa, meus filhos. O Bento, meu filho, dizia há muito tempo que queria entrar em campo comigo. Se não fossem eles, tenho certeza de que seria mais difícil", disse Danilo.

O goleiro fez duas grandes defesas e foi um dos destaques do Internacional no jogo. Apesar disso, Danilo falou que não era o resultado que ele esperava, mas enalteceu o empate por ser em um clássico. "O resultado não foi o que eu queria, mas estou feliz por voltar", concluiu.

Com o resultado, o Internacional segue na parte de cima da tabela, em quinto lugar, com 17 pontos. A equipe gaúcha volta a campo no próximo sábado, quando joga mais uma vez no Beira-Rio, para receber o Ceará, às 19h.