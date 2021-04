Emocionado em voltar a Campinas, Willian exalta 'ressurgimento' no Palmeiras

Willian não segurou as lágrimas quando entrou em campo para enfrentar o Guarani. No Brinco de Ouro, estava diante do clube que o revelou no futebol. Profissional, ele honrou a camisa do Palmeiras e, após definir a virada por 2 a 1, comemorou sua volta por cima e também por fazer a equipe ressurgir no Paulistão.

O atacante, preterido até do banco de reservas de jogos anteriores, balançou as redes no segundo tempo, levando o Palmeiras aos 12 pontos no Grupo C. Está forte na briga com o Novorizontino pela segunda vaga nas quartas de final. Festejou muito seu feito e exaltou o coletivo.

"Acho que, mais importante que meu gol, foi a vitória. Até falei isso antes da partida, no vestiário. Respeito tinha que existir contra o Guarani, mas era um jogo para voltar a vencer na competição", enfatizou o herói da noite. "Era uma oportunidade boa para conseguir a vitória e pontuar. Estou feliz pelo gol, mas também pela conquista coletiva."

Sobre o retorno ao Brinco de Ouro, o atacante não escondeu sua gratidão. "Tenho boas lembranças daqui. Até tentei segurar a emoção, mas as lágrimas vieram ali dentro de campo em um momento", admitiu. "Hoje tive esse algo a mais para relembrar toda a minha trajetória aqui".

Mesmo pouco utilizando o jogador, Abel Ferreira garantiu que Willian está em seus planos. "O que eu posso dizer é que conto com o Willian. Conto com todos do elenco. Foi esse elenco que escolhemos", disse. "O Willian, de fato, está presente. Queremos ele. Apresentou rendimento ano passado e é isso que queremos, contamos com ele."

O Palmeiras volta a campo no domingo, no Allianz Parque, e é bem provável que Abel Ferreira use uma equipe bem diferente da escalada em Campinas. Tudo pelo fato de Abel Ferreira não querer repetir atletas com apenas 48 horas de intervalo entre as partidas.

E, como na terça-feira já encara o Independiente del Valle pela segunda rodada da Libertadores, também no Allianz Parque, os titulares estão descartados. A probabilidade de usar os meninos revelados no clube é grande.