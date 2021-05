Emocionado, jovem Mandaca comemora estreia com gol no Corinthians

Uma das apostas do técnico Vagner Mancini para o jogo contra o Novorizontino, o jovem Mandaca não decepcionou em sua estreia. O volante, que atuou como lateral-direito, fez gol em sua primeira oportunidade na equipe principal do Corinthians e não conteve a emoção ao comemorar o gol e também ao dar entrevista ao fim da partida disputada na Neo Química Arena, em São Paulo.

"Um dia inesquecível da minha vida. Conversei com um amigo, disse que ia fazer um gol e fiz", celebrou o jogador de apenas 19 anos. Neste domingo, ele foi relacionado pela primeira vez para uma partida do time profissional. E logo ganhou a chance de começar como titular.

Leia Também Times do Paulistão vão dividir parte da premiação para cobrir custos com covid-19

"Fiz um grande jogo, quero dedicar esse gol para a minha mãe, Irani, e desejar um feliz Dia das Mães, amo muito ela. E um abraço para a minha namorada", declarou o jogador, que deve se tornar nova opção para Mancini escalar a defesa corintiana. O treinador já deixou claro que pretende dar espaço aos mais jovens na sequência da temporada.

Entre choro e sorrisos, Mandaca explicou a origem do seu apelido. "Mandaca é apelido, um bairro de onde venho, o bairro é Mandacaru. Peguei, tenho orgulho de honrar meu bairro", disse o paraibano.

O volante foi revelado pelo CSP, do seu Estado, e desembarcou no time paulista em 2020. Começou pela equipe sub-20 e, ao mostrar serviço, ganhou espaço no clube. Contratado em definitivo, já ganhou sua primeira oportunidade entre os profissionais.