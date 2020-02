Emocionado, Reinier é apresentado no Real Madrid: 'Realizo um sonho de infância'

Mais uma promessa do futebol brasileiro foi apresentado nesta terça-feira pelo Real Madrid. Depois de Vinicius Junior, que começou no Flamengo, e Rodrygo, do Santos, o clube espanhol deu as boas vindas a Reinier, de 18 anos, outra cria das categorias de base do clube rubro-negro carioca. Emocionado, o atacante foi às lágrimas no salão nobre do estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

"Boa tarde a todos! Hoje (terça-feira) é um dia muito feliz para mim. Um dia que realizo um sonho de infância! Muito obrigado presidente e diretoria e a minha família, que sempre esteve comigo e acreditaram que seria possível chegar até aqui. Quero fazer parte da história desse clube. Hala Madrid!", afirmou Reinier, que se esforçou para fazer o pronunciamento em espanhol.

Antes da apresentação oficial, o ex-jogador do Flamengo assinou um contrato até 2026 e posou para fotos ao lado do presidente Florentino Pérez. Depois do evento no salão nobre, Reinier foi ao gramado do Santiago Bernabéu para saudar os torcedores presentes e fazer as tradicionais embaixadinhas e jogar bolas para arquibancada.

Flamengo e Real Madrid acertaram no final do ano passado a venda de Reinier por 30 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões), valor referente à multa rescisória. O clube rubro-negro ficará com 80% do valor (aproximadamente R$ 109 milhões) e os outros 20% pertencem ao jogador e seus representantes. O anúncio oficial da contratação só aconteceu em janeiro, quando o atacante completou 18 anos.

Em um primeiro momento, Reinier ficará à disposição do ex-atacante espanhol Raúl González no Real Madrid Castilla, o time B merengue, que disputa a terceira divisão espanhola. Vinicius Junior e Rodrygo fizeram o mesmo caminho antes de ganharem chances na equipe principal com o técnico francês Zinedine Zidane.

"Uma das obsessões desse clube é a busca pelo talento onde ele está. Por isso vamos incorporando jovens jogadores que possam ser as grandes figuras do futuro", ressaltou Florentino Pérez durante a apresentação de Reinier.

Antes de se apresentar ao novo clube, o atacante campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores pelo Flamengo em 2019 esteve na disputa do Pré-Olímpico com o Brasil, na Colômbia, e garantiu a vaga nos Jogos de Tóquio-2020.