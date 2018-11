Emocionado, Sheik se despede do Corinthians: 'Orgulhoso de ter vestido essa camisa'

O empate do Corinthians por 0 a 0 contra a Chapecoense marcou a despedida de Emerson Sheik. O atacante anunciou que vai encerrar a carreira após o fim do Campeonato Brasileiro. Como recebeu o terceiro cartão amarelo, ele não enfrenta o Grêmio, domingo, em Porto Alegre, pela última rodada.

Antes e após a partida contra a Chapecoense, Emerson Sheik e Danilo foram homenageados pelo clube. Danilo continua jogando, mas não terá seu contrato renovado pela diretoria corintiana. Os dois jogadores entraram no segundo tempo e foram muito aplaudidos pelos torcedores.

Com a camisa do Corinthians, Sheik conquistou o título do Campeonato Paulista (duas vezes), Campeonato Brasileiro (duas vezes), Libertadores, Recopa Sul-Americana, e do Mundial de Clubes.

"Fica um sentimento de ter feito coisas boas, de ter contribuído. Verdadeiramente espero que o torcedor tenha gostado. Eu, em particular, vou me despedindo com muito orgulho de ter vestido essa camisa e conquistado coisas importantes. Agora é hora da molecada. Vou estar por perto. É o momento deles, espero que possam ser felizes aqui como eu fui. Ganhar aqui na frente desse torcedor é bom demais", disse Sheik, emocionado.