Tite recebe homenagem no Itaquerão antes de jogo do Corinthians

O Corinthians fez uma homenagem neste domingo, antes do jogo com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, para marcar a despedida do técnico Tite, contratado para dirigir a seleção brasileira. No Itaquerão, os telões passaram um vídeo com depoimentos e imagens de títulos do treinador, que estava emocionado no gramado, de onde foi aplaudido pelos torcedores.

Tite e o presidente do clube, Roberto de Andrade, entraram no gramado durante o aquecimento dos equipes. Os jogadores do Corinthians até interromperam o trabalho para se aproximar do treinador e participar da homenagem.

Tite recebeu uma placa de agradecimento e também uma faixa, com os dizeres: "De coração, obrigado, corintianos". "Conseguimos seis títulos juntos aqui, mas o que eu e a minha família vamos levar pra sempre é a gratidão e o carinho de vocês", discursou Tite. Além dele, participou da homenagem o gerente de futebol Edu Gaspar, que também irá para a CBF. Logo depois de Tite sair do gramado, bastante aplaudido, o sistema de som do estádio anunciou a chegada de Cristóvão Borges como substituto. O telão mostrou um dos 13 gols marcados pelo ex-volante como jogador do clube, onde teve passagem entre 1986 e 1987.