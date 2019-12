Emocionado, Zé Ricardo se despede do Internacional: 'Vivi uma paixão'

A vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 1, de virada, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, marcou a despedida de Zé Ricardo do Internacional. Contratado para a reta final da competição, o treinador deverá ser substituído pelo argentino Eduardo Coudet.

Na entrevista coletiva após a partida, Zé Ricardo se mostrou emocionado com o carinho recebido pelos jogadores e funcionários ainda nos vestiários do Beira-Rio. Ele se despede com quatro vitórias, três empates e quatro derrotas.

"Hoje (domingo) foi um dia de emoção. Muita demonstração de carinho dos atletas, dos funcionários. É difícil você se apaixonar, mas eu vivi uma paixão no Inter. Satisfação em deixar o clube após uma vitória como essa e ter o carinho de todos. Agradecer o presidente, o Rodrigo Caetano (executivo de futebol) e agradecer demais os jogadores", disse Zé Ricardo.

Apesar da rápida passagem, o treinador declarou que a partir de agora será mais um torcedor colorado. Zé Ricardo também acredita que o clube vai brigar por coisas grandes em 2020. "Já tinha uma admiração pelo Internacional por sua grandeza, por sua história. E isso só aumentou. Hoje o Inter tem um torcedor que vai acompanhar e, quando não estiver jogando contra, vou torcer. Desejo sorte a nova comissão técnica e tenho certeza que 2020 será muito bom para o clube", comentou.

O presidente Marcelo Medeiros não quis confirmar, mas Eduardo Coudet deverá ser o treinador do Internacional na próxima temporada. O argentino que estava no Racing deve ser oficializado a qualquer momento.

Além disso, o elenco colorado vai passar por uma reformulação. O volante Edenilson, o meia argentino D'Alessandro e os atacantes Paolo Guerrero, Rafael Sóbis e Nico López, por exemplo, estão com os futuros indefinidos.